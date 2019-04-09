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الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان للتصويت على تنصيب خليفة "بوتفليقة"

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان للتصويت على تنصيب خليفة "بوتفليقة"
رام الله - دنيا الوطن
توافد المتظاهرين الجزائريون، إلى ساحة البريد المركزي الجزائري بالتزامن مع جلسة البرلمان للتصويت على تثبيت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة.

وبدأ البرلمان الجزائري التصويت على تثبيت الشغور الرئاسي مع توفر النصاب القانوني.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن البرلمان سينتخب رئيسا مؤقتا للبلاد اليوم الثلاثاء، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد ان يبلّغه المجلس الدستوري بـ "الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.

يتبع..

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