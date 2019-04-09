سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، تسعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم أمس الاثنين، بحجة المنع الأمني.وذكرت الدائرة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي الثلاثاء، أن 5624 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأوضحت، أن عدد المغادرين بلغ 2938 مسافرًا، والقادمين 2686 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال تسعة مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 7:30 صباحاً، وحتى الساعة 03:00 عصرًا في كلا الاتجاهين.