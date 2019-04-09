شؤون فلسطينية

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تمكن فريق الرصد التابع لمركز أبحاث الفضاء والفلك في جامعة الأقصى، اليوم، من رصد وتوثيق البقعة الشمسية رقم (AR2738)، كما قام الفريق أيضًا بمقارنة رياضية ومعالجة محوسبة لتوضيح الفرق في الحجم بين البقع الشمسية التى تم رصدها اليوم مع حجم كوكب الأرض، حيث إن قطر البقة يبلغ 45256 كم مقارنة بقطر الأرض البالغ 12756 كم، في ضوء هذه الأرقام فإن هذه البقعة بإمكانها إبتلاع كوكب الأرض إذا وضعناه بالقرب منها.

والبقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس تتميز بدرجة حرارة منخفضة عن المناطق المحيطة بها وبنشاط مغناطيسي مكثف يمنع حمل الحرارة ، مكوناً مناطق ذات حرارة سطحية منخفضة.

وبالرغم من كونها مناطق شديدة السطوع إلا أن الفرق بين درجة حرارتها، التي تبلغ حوالي 4000-4500 كلفن وحرارة سطح الشمس عموماً (5700 كلفن)، تجعلها تظهر كبقع مظلمة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

غزة: قرار سياسي بعدم إرسال الأدوية الطبية للقطاع.. رام الله: الشركات أوقفت التوريد

غزة: قرار سياسي بعدم إرسال الأدوية الطبية للقطاع.. رام الله: الشركات أوقفت التوريد

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

&#34;أمن الدولة السعودية&#34; يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف