غزة: قرار سياسي بعدم إرسال الأدوية الطبية للقطاع.. رام الله: الشركات أوقفت التوريد

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الوزارة برام الله بوقف إرسال الأدوية للقطاع الصحي بغزة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن قرار سياسي.







وقال مدير عام الصيدلة في الوزارة بغزة، منير البرش، إن هناك قراراً سياسياً بوقف إرسال الأدوية من مخازن الوزارة برام الله إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن غزة تعاني أزمة صحية بسبب نقص الأدوية.





وأوضح البرش، لـ "دنيا الوطن"، أن الوزارة بغزة لم تتسلم منذ بداية العام الجاري أي صنف دوائي من رام الله، مشيراً إلى أن 48% من الأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة بغزة.





وأضاف البرش: "نفقد 249 صنفاً دوائياً من القائمة الأساسية للأدوية، كما أن 79 صنفاً من المستلزمات الطبية غير متوفرة، خاصة المتعلقة بالسرطان وأمراض الدم"، لافتاً إلى أن خدمات الصحة تكاد تتوقف بسبب ذلك.





وحول الاتهامات المتعلقة ببيع الوزارة للدواء في قطاع غزة، قال البرش، إن هناك منظمات دولية تراقب سير عملية الدواء بالقطاع، والوزارة مستعدة للتعاون مع أي منظمة حقوقية بهذا الشأن.





بدوره، رد الناطق باسم وزارة الصحة برام الله، أسامة النجار، على اتهامات البرش، بالقول، إن تلك التصريحات عارية عن الصحة، مشدداً على أنه لا يوجد أي قرار بعدم إرسال الأدوية لقطاع غزة.





وأوضح النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبسبب الأزمة المالية وارتفاع المديونية لشركات الأدوية؛ فقد أوقفت تلك الشركات توريد الأدوية للوزارة، منوهاً إلى أن الضفة الغربية تعاني أزمة نقص الأدوية، كما يعانيها قطاع غزة.







وتساءل النجار: "هل يعترفون بالحكومة الفلسطينية أو بوزارة الصحة ووزيرها لكي يوجهوا لنا الاتهامات، أم أنهم يريدون منا أن نكون بطاقة صراف آلي فقط؟"، وفق قوله.





وشدد النجار، على أن موضوع نقصة الأدوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو عبارة عن مشكلة مالية فقط، وأن أي حديث آخر أو اتهامات هي عارية عن الصحة.