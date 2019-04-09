شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شرع مئة وخمسون أسيرًا أمس الاثنين، بالإضراب المفتوح عن الطعام في سجني (ريمون والنقب) ضمن (معركة الكرامة 2) على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون، خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه في حديث  لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن إضراب الـ 150 أسيراً عن الطعام، يأتي كمرحلة أولى على أن يعقبه إضراب عن الماء، وتوسيع رقعة الإضراب لتصل ذروتها في السابع عشر من هذا الشهر الذي يصادف يوم الأسير، وذلك بانضمام عدة مئات من الأسرى للإضراب.

وقال عبد ربه، إن شروع الأسرى بالإضراب جاء نتيجة فشل جلسات الحوار ما بين الأسرى، وإدارة سجون الاحتلال التي جرت خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن إدارة السجون، تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار معها استجابة للمستوى السياسي والأمني الإسرائيلي؛ لكسر إرادة الأسرى وتوظيف قضيتهم في المعركة الانتخابية.

وفيما يتعلق بفعاليات يوم الأسير، دعا المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى المشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات وفئات شعبنا في محافظات الوطن كافة في فعاليات إحياء يوم الأسير، وتضامناً مع الأسرى في (معركة الكرامة 2) حيث سيتم إيقاد شعلة الحرية هذا العام في السادس عشر من الشهر الجاري بمحافظة الخليل.

وأشار إلى أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير قدري أبو بكر، سيتوجه غداً على رأس وفد من الهيئة إلى جامعة الدول العربية للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الأسرى، على أن تكون هناك فعاليات أخرى في بروكسل ولبنان.

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