الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة



وأضاف الأعرج في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن عدم تناول الأسرى للماء، يجعل الاضراب أكثر خطورة، ما يستدعي التحام شعبنا انتصاراً لقضية الأسرى إاسنادا لهم في معركتهم، مشدداً على ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى العالم، ومع المؤسسات الحقوقية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان إلى جانب الاتصال مع قناصل وممثلي الدول؛ لوضعها بصورة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى ومُساءلة إسرائيل عليها.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز حريات للدفاع عن الحركة الأسيرة، حلمي الأعرج: إن مماطلة إدارة سجون الاحتلال بتلبية مطالب الأسرى، ورفض حكومة الاحتلال الانصياع لهم، يعطي المعركة بعداً وطنياً شاملاً سياسياً وقانونياً على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذه المعركة لتحقيق ما فشلت في تحقيقه في إضراب الكرامة 1 عام 2017.