قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
وطالب رأفت الدول العربية بالعمل بشكل موحد مع المؤسسات والهيئات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن؛ للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الأمريكية واتخاذ إجراءات، تلزم إسرائيل بإنهاء
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، أن القيادة المصرية، تُصر على رفض مطالب واشنطن وتل أبيب، بضم أجزاء من سيناء من أجل السماح بتوسيع إقامة كيان مصطنع في غزة، مطالباً جمهورية مصر، بالضغط على حركة حماس؛ لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في العام 2017؛ لتفويت الفرصة على مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة، ومحاولات إقامة دويلة في القطاع.
وطالب رأفت الدول العربية بالعمل بشكل موحد مع المؤسسات والهيئات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن؛ للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الأمريكية واتخاذ إجراءات، تلزم إسرائيل بإنهاء
احتلالها للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967.
كما دعا رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى التواصل مع الصين، والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال، ووضع آلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما دعا رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى التواصل مع الصين، والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال، ووضع آلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
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