قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، أن

القيادة المصرية، تُصر على رفض مطالب واشنطن وتل أبيب، بضم أجزاء من سيناء من أ

جل السماح بتوسيع إقامة كيان مصطنع في غزة، مطالباً جمهورية مصر، بالضغط على

حركة حماس؛ لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في العام 2017؛ لتفويت الفرصة على

مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة، ومحاولات إقامة دويلة في القطاع.