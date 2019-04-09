انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

رام الله - دنيا الوطنانتخب الدكتور عدنان عايش، أستاذ الجيولوجيا ومصادر المياه المشارك، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الأزهر-غزة، عضواً في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة (2019-2021).جاء ذلك، خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية في مقر المجلس بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، بتاريخ 16/3/2019، حيث تم انتخاب عشرين عضواً جديداً بمجلس المحافظين من دول عربية مختلفة منها: لبنان والسعودية ومصر والسودان، وجاء انتخاب الدكتور عايش عن دولة فلسطين لهذه العضوية.الجدير بالذكر، أن المجلس العربي للمياه، منظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح، تزاول نشاطها على المستويين الإقليمي والدولي أُنشئت في 14 نيسان/ أبريل 2004، والمقر الرئيسي للمجلس في جمهورية مصر العربية.ويهدف المجلس العربي للمياه إلى توطيد الشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، وذلك عن طريق التعاون المثمر بين القطاعات المختلفة والأطراف المعنية المتعددة، والعمل بالمناهج المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل تعزيز الحلول المتكاملة، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.