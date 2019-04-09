الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية



وأكد الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن المسجد الأقصى بما فيه مصلى باب الرحمة مفتوح أمام الجميع، وهو مكان مقدس لا يمكن العبث به، مشيراً من جهة ثانية إلى أن قضية الإبعادات لحراس المسجد الأقصى قضية خطيرة، لأنهم موظفون، ويجب عدم المس بهم، ولا بد أن يكون هناك وقفة تجاه إنهاء ممارسات الاحتلال والمستوطنين، التي تمس بالمكان، وبأصحابه الأصليين.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني: إن الأحزاب اليمينية، ومجموعات التطرف الاستيطانية، تسعى من خلال تكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك؛ للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات على حساب المس بمشاعر المسلمين.