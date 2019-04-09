بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار



وأوضح بشارات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن قرارات وضع اليد، ومصادرة الأراضي، تمتد من أطراف منطقة تياسير وخربة يرزا وسهل أم اللقبا وعين الحلوة وسمرا، وصولاً إلى منطقة الرأس الأحمر.



رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، من مخططات احتلالية لوضع ما يقارب أربعين ألف دونم تحت سيطرته في الأغوار، عبر مصادرتها بشكل مرحلي.