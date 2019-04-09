(أونروا): انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مؤقتة والعملية مستمرة

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانكشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الثلاثاء، مستجدات توظيف نحو 6400، شخص في قطاع غزة، ضمن مشروع الأمم المتحدة لخلق فرص عمل مؤقتة، بتمويل قطري.وقال أبو حسنة في تصريحات لـ" دنيا الوطن": "إننا أنهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الآن، وتنوعت ما بين التعليم والصحة، وفي مؤسسات تابعة لـ (أونروا) والعملية مستمرة حتى اللحظة".وأضاف: "لدينا 6400 فرصة عمل، أنهينا من خلق أكثر من 3000، وزارتا الصحة والتعليم ستستوعب ما بين 650 و700 فرصة عمل، فيما سيتم الانتهاء من العملية خلال شهر تقريباً".وأكد أبو حسنة، أن مدة التعاقد تختلف من عقد لآخر، حيث تمتد فرص العمل ما بين ثلاثة أشهر إلى تسعة، فيما سيتم خلق فرص عمل من ضمن المشروع في البلديات، ومؤسسات خاصة.وحول آلية التسجيل، قال المتحدث باسم (أونروا): إن وكالة الغوث تتواصل مع الشبان الذين سجلوا لديها سابقاً ضمن طلبات التوظيف، وتقوم بتوظيفهم، دون وجود أي رابط جديد للتسجيل.وكان نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، قال في أواخر شباط/ فبراير الماضي: إنه يتم المضي قدماً نحو خلق 10 آلاف وظيفة مؤقتة، للشاب الفلسطينيين العاطلين عن العمل في قطاع غزة.وأضاف: "يأتي ذلك كجزء من الجهود المبذولة؛ لتهدئة الأوضاع، ويسعدني أنه تم إتمام الاتفافيات".وقال أبو حسنة، بعد ذلك في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن الوكالة، ستقوم بتوظيف 6400 شخص في قطاع غزة، بينهم خريجون، تحت بند برنامج البطالة، وفق الاتفاق الذي أُبرم مع ملادينوف.