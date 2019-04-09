وفد طلابي من جامعة بيرزيت يزور مشاريع عقارية





وزار الطلبة كلاً من مشروع بعلبك، ومشروع أربيل، اللذين تنفذهما الشركة في حي الماصيون بمدينة رام لله.



وكان في استقبال الطلبة، م. ثابت زيتون، المهندس المشرف على المشروعين، في حين قدم الدكتور معين جوابرة، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، محاضرة علمية ميدانية للطلبة، تضمنت شرحاً تفصيلياً لأهم المبادئ الهندسية المعمارية وتطبيقها العملي.





وأشاد الدكتور معين جوابرة، بالتعاون الكبير الذي تبديه شركة النبالي والفارس للعقارت، في تسهيل الزيارات التعليمية للطلبة.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت شركة النبالي والفارس للعقارات وفداً طلابياً من كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، وذلك للاطلاع عن كثب على المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة، لاسيما من النواحي الهندسية والإنشائية.