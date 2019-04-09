التربية والتعليم بغزة تُصدر تعليمات للمتقدمين لامتحان وظيفة معلم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الثلاثاء، تعليمات بخصوص المتقدمين لامتحان وظيفة معلم، المقرر عقده في 29 نيسان/ أبريل الجاري.وقالت الوزارة، إن الاختبار يتكون من (50) فقرة من نوع الاختيار من متعدد (25 فقرة في مجال التخصص + 25 فقرة في مجال التربية) باستثناء اختبارات (المكتبات، الإرشاد التربوي، التربية الخاصة) والتي جميع فقراتها (50 فقرة) في مجال التخصص فقط.وذكرت أن أسئلة الاختبار تشمل الجوانب المتعلقة بالمنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى ما تتضمنه المساقات التي درسها الطالب في الجامعة، والتي ترتبط بموضوعات المنهاج الفلسطيني.وبشأن تخصص التكنولوجيا، أشار إلى وجود اختبارين وهما: (التربية التكنولوجية لمعلمي المرحلة الأساسية- تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية).ونوهت الوزارة إلى أنها لم تقم بنشر أي مادة تدريبية (تخصصية أو تربوية) تتعلق بامتحانات التوظيف، مؤكدةً أنها غير مسؤولة عن أي مادة يتم تداولها في المكتبات.