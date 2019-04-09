اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سأم الاحتلال وظلمه

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكّلف، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: إن الأسرى الفلسطينيين يمثلون في معركة الكرامة والإضراب الذي يخوضونه، عنفوان الشعب الفلسطيني، الذي سئِم الاحتلال وظلمه وإمعانه في انتهاك حقوق الأسرى بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام.وأكد اشتية، أن الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، لن يتركا الأسرى وحدهم في معركتهم في مواجهة السجّان، داعياً إلى إسناد الأسرى شعبياً في إضرابهم البطولي.وأوضح، أن إسرائيل تتنكر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتتصرف كدولة فوق القانون، وهو ما يتطلب وقفة جادّة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته؛ لردع الهجمة الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وحمايتهم.وشدّد اشتية على أن حكومته متمسكة بقرار القيادة الفلسطينية بدفع مستحقات الشهداء والأسرى كاملة من باب الوفاء لتضحياتهم وتعزيزاً لصمودهم الملهم في مواجهة الاحتلال.