بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

رام الله - دنيا الوطنتراجعت قوات خليفة حفتر، بعد أربعة أيام من القتال الضاري جنوب العاصمة الليبية طرابلس، عقب خسارتها مواقع مهمة في مواجهة تقدم قوات عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولي المدمر، والذي يبعد 25 كيلومتراً تقريبا جنوب المدينة، وكان الطرفان قد تبادلا السيطرة عليه في إطار معارك الكر والفر التي بدأت الخميس الماضي.ووفق قناة (الجزيرة) القطرية، فقد قالت إنها رصدت سيطرة قوات عملية بركان الغضب على المطار الذي يقع مباشرة غرب ضاحية قصر بن غشير، التي تقع بدورها ضمن دائرة المواجهات، فضلا عن مواقع جديدة في محور وادي الربيع، إضافة إلى خوضها معارك في طريق النهر.وأكدت مصادر موالية لحكومة الوفاق أنها سيطرت أمس، على معسكري اليرموك والصواريخ جنوب طرابلس بعد استقدام تعزيزات إضافية من مدينة مصراتة ومناطق أخرى، وأفادت أنباء بأسر أكثر من 30 من قوات حفتر خلال السيطرة على معسكر اليرموك؛ ليرتفع أسرى القوات المهاجمة خلال أربعة أيام إلى نحو 150 أسيراً.كما أفادت (الجزيرة) بإحراز قوات حكومة الوفاق تقدماً في منطقة قصر بن غشير ومواقع أخرى جنوب العاصمة الليبية، وكانت مصادر عسكرية، أفادت قبل ذلك بأن قوات عملية البركان سيطرت على بلدات تقع أبعد باتجاه مدينة غريان (100 كيلومتر تقريباً جنوب العاصمة)، بما فيها بلدة العزيزية.