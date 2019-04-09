الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة



ودعت القوى الوطنية والإسلامية، أصدقاء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في قوى وحركات التضامن الأممية مع شعبنا المناضل، كما دعت كافة لجان وحركات المقاطعة الدولية (BDS) في كل مكان إلى اعتبار معركة (الكرامة 2) في سجون الاحتلال أولوية وطنية وعربية ودولية .

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء: عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة في معركتها التي تخوضها في سجون الاحتلال.ودعت خلال وقفة نظمتها أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، إلى الالتحام مع الحركة الأسيرة بوحدة الحال والمصير.وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، علام كعبي خلال الوقفة: "نحن على ثقة تامة بأن الحركة الأسيرة، ستخوض هذه المعركة بذكاء وحنكة، فهي تمتلك من العزيمة والإصرار لمواصلة هذه المعركة".