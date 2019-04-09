شؤون فلسطينية

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء: عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة في معركتها التي تخوضها في سجون الاحتلال.

ودعت خلال وقفة نظمتها أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، إلى الالتحام مع الحركة الأسيرة بوحدة الحال والمصير.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، علام كعبي خلال الوقفة: "نحن على ثقة تامة بأن الحركة الأسيرة، ستخوض هذه المعركة بذكاء وحنكة، فهي تمتلك من العزيمة والإصرار لمواصلة هذه المعركة".

ودعت القوى الوطنية والإسلامية، أصدقاء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في قوى وحركات التضامن الأممية مع شعبنا المناضل، كما دعت كافة لجان وحركات المقاطعة الدولية (BDS) في كل مكان إلى اعتبار معركة (الكرامة 2) في سجون الاحتلال أولوية وطنية وعربية ودولية.

أخبار ذات صلة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

(أونروا): انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مؤقتة والعملية مستمرة

(أونروا): انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مؤقتة والعملية مستمرة

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري &#34;منظمة إرهابية&#34; إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري &#34;منظمة إرهابية&#34; إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

وفد طلابي من جامعة بيرزيت يزور مشاريع عقارية

وفد طلابي من جامعة بيرزيت يزور مشاريع عقارية

التربية والتعليم بغزة تُصدر تعليمات للمتقدمين لامتحان وظيفة معلم

التربية والتعليم بغزة تُصدر تعليمات للمتقدمين لامتحان وظيفة معلم

اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سأم الاحتلال وظلمه

اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سأم الاحتلال وظلمه

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

&#34;أمن الدولة السعودية&#34; يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى &#34;التلاعب بعملتها&#34;

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى "التلاعب بعملتها"