الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول بقيادة الأركان السودانية، أن جيش بلاده يؤكد تمسكه بالرئيس عمر البشير، قائداً أعلى له.وقالت المسؤول "الذي لم يُكشف عن هويته": وفق ما نقلت قناة (الحدث)، اليوم الثلاثاء، رفض الجيش التام التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وشدد المتحدث على أن الجيش السوداني لم ولن يتحدث مع أي من القوى السياسية.وفي وقت سابق، شدد الفريق الأول ركن، محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، على أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد، ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.ووفقاً لما نقلته وكالة (سونا)، أفاد ابن عوف بأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها؛ إذا فرطوا في أمنه.