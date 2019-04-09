روحاني: الحرس الثوري من يحارب الإرهاب الذي تدعمه أمريكا وحلفاؤها في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن أمريكا تسعى للتعويض عن هزائمها من خلال إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، مضيفاً أن الحرس الثوري، هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم الدولة، وفق تعبيره.وتابع روحاني في خطاب له اليوم الثلاثاء: أن الحرس الثوري هو من وقف إلى جانب الشعوب في سوريا والعراق ولبنان في مواجهة تنظيم الدولة.وتابع الرئيس الإيراني: أن أمريكا لا تزال تدعم تنظيم الدولة وتؤوي عناصره، وأنها تريد استخدام الإرهاب كأداة ضد شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن تشكل رأس حربة الإرهاب في المنطقة.وقال: أمريكا لم ولن تتمكن من الوقوف أمام تطور إيران في مجال الصناعة النووية، مضيفاً أنها لن تتمكن من الوقوف أمام تطور القدرات العسكرية الإيرانية.وأردف: أن إيران توصلت إلى صناعة أسلحة لا يمكن لأمريكا أن تتصورها.