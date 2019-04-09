البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم للبنوك العاملة في المنطقة من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين ماليين وإئتمانيين مختصين واستشاريين وخبراء ومدراء ماليين تنفيذيين ومصرفيين من حول العالم. ويغطي نطاق هذه الجوائز ما يقارب 150 دولة حول العالم تشمل مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.







وتضمنت آلية التقييم والاختيار للبنوك الفائزة من هذه المناطق مجموعة من معايير الأداء الرقمية الى جانب معايير أخرى ذات صلة بالصناعة المصرفية من بينها نمو موجودات البنك والربحية والإنتشارالجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح السيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يعكس هذا التقدير العالمي المكانة الإقليمية الرائدة للبنك العربي التي لا تقتصر على تحقيق أداء مالي قوي فحسب، بل تشمل كذلك دوره الريادي في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً".







وأضاف: "إن اختيار البنك العربي كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي يثبت قدرة البنك على المضي بنجاح واقتدار في تحقيق إستراتيجيته الشاملة من خلال نهج مؤسسي وبرؤية مستقبلية واثقة، متخطياً الظروف والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة."

وتجدر الإشارة هنا الى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.







ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.







كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.

رام الله - دنيا الوطنحصد البنك العربي مؤخراً، جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب.