شؤون فلسطينية

البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي

البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
حصد البنك العربي مؤخراً، جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم للبنوك العاملة في المنطقة من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين ماليين وإئتمانيين مختصين واستشاريين وخبراء ومدراء ماليين تنفيذيين ومصرفيين من حول العالم. ويغطي نطاق هذه الجوائز ما يقارب 150 دولة حول العالم تشمل مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت آلية التقييم والاختيار للبنوك الفائزة من هذه المناطق مجموعة من معايير الأداء الرقمية الى جانب معايير أخرى ذات صلة بالصناعة المصرفية من بينها نمو موجودات البنك والربحية والإنتشارالجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.  

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح السيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يعكس هذا التقدير العالمي المكانة الإقليمية الرائدة للبنك العربي التي لا تقتصر على تحقيق أداء مالي قوي فحسب، بل تشمل كذلك دوره الريادي في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً".

وأضاف: "إن اختيار البنك العربي كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي يثبت قدرة البنك على المضي بنجاح واقتدار في تحقيق إستراتيجيته الشاملة من خلال نهج مؤسسي وبرؤية مستقبلية واثقة، متخطياً الظروف والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة."

وتجدر الإشارة هنا الى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.

ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.

كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.

أخبار ذات صلة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

(أونروا): انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مؤقتة والعملية مستمرة

(أونروا): انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مؤقتة والعملية مستمرة

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري &#34;منظمة إرهابية&#34; إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

بشارات يُحذّر من مخططات احتلالية للسيطرة على 40 ألف دونم بالأغوار

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري &#34;منظمة إرهابية&#34; إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

الشعبية: تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" إمعان أمريكي بالتعدي على الدول

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

وفد طلابي من جامعة بيرزيت يزور مشاريع عقارية

وفد طلابي من جامعة بيرزيت يزور مشاريع عقارية

التربية والتعليم بغزة تُصدر تعليمات للمتقدمين لامتحان وظيفة معلم

التربية والتعليم بغزة تُصدر تعليمات للمتقدمين لامتحان وظيفة معلم

اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سأم الاحتلال وظلمه

اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سأم الاحتلال وظلمه

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة

الإعلان عن سلسلة فعاليات في قطاع غزة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

&#34;أمن الدولة السعودية&#34; يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى &#34;التلاعب بعملتها&#34;

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى "التلاعب بعملتها"