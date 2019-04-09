إطلاق الموقع الإلكتروني الرياضي الأول من نوعه بفلسطين "أحلى جول.. بيحلى اللعب"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (Up-comings) أمس، وبالشراكة مع شركة (حضارة للاستثمار التكنولوجي) عن إطلاقها موقع الكتروني رياضي باسم "أحلى جول" وتحت شعار "بيحلى اللعب"؛ ليكون الموقع الرياضي التفاعلي الأول من نوعه في فلسطين.وفقاً للشركة، فإن أهم ما يميز موقع أحلى جول بأنه أول موقع رياضي تفاعلي ومجاني، يقدم للمستخدم الخدمات الرياضية الإخبارية والألعاب والمسابقات الرياضية المجانية بالكامل مع جوائز نقدية بآلاف الدولارات كل أسبوع، هذا وقد تم تطويره بخبرات فلسطينية ضمن أعلى المواصفات التكنولوجية التي تدعم وصول المستخدم بالطريقة التي تناسبه وعبر كافة الوسائل وخصوصا الأجهزة الذكية، بالإضافة الى ارتباطه بكافة منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الأخبار الرياضية وبتقنية الفيديو عبر الرسائل النصية، ويلتزم الموقع بكافة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية ويراعي المصداقية والموضوعية ويهدف الى نشر الروح الرياضية والتنافس الإيجابي من خلال المسابقات والألعاب.وفي حديث للسيد عبد العايدي، مدير عام الشركة وصف موقع أحلى جول "بأنه مفهوم جديد في عالم المواقع الرياضية، وأنه أول موقع رياضي اجتماعي يقدم ألعاب ومسابقات تفاعلية ومجانية بالكامل وبدون سحب، حيث يقدم جوائز نقدية أسبوعية بدأت في الأسبوع الأول بـ 6000 دولار، وأضاف بأن هذه الطريقة تزيد من متعة وروح المنافسة لمتابعي الرياضة من خلال التوقعات الصحيحة التي تقود المشارك للحصول على الجوائز".وشدد العايدي بأن "المشاركة مجانية بالكامل، وفي حالة نجاح المشترك في تقديم الإجابة الصحيحة لا يوجد سحوبات على أسماء الفائزين بل تقسم الجائزة بالتساوي بين الفائزين، وهذا عائد الى أن الكثير من المشاركين لا يثقون في السحوبات حسب الدراسة التي تمت للموقع".من جانبه، صرح السيد يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة "حضارة" بصفتها الراعي الحصري للمسابقات التفاعلية "بأن الشركة وجدت في هذا المشروع ميزات تكمل دور الشركة كمزود لخدمات الانترنت ومقدم لأحدث الحلول التكنولوجية، فموقع احلى جول تم بناؤه وتطويره باستخدام احدث الموارد والخبرات المهنية والعلمية وضمن مواصفات عالمية تحاكي احدث ما توصلت له الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بما يدعم حماية وسرعة وصول عالية للمستخدمين على المستوى المحلي والعالمي.يضيف الخطيب "بأن دعمنا لفكرة موقع أحلى جول يكمن في تطبيق رؤية الشركة الهادفة الى تبني الأفكار الريادية والخدمات التي تقدم محتوى عربي، فالموقع عبارة عن فكرة متكاملة تستهدف مجال الرياضة الذي أصبح جزء من حياة فئة متزايدة في المجتمع، وتعتمد على خلق تفاعل بين عشاق الرياضة عبر شبكة الإنترنت.