لجنة الانتخابات تُطلق مشروع الأحزاب السياسية والانتخابات

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة الانتخابات المركزية، بتنفيذ مشروع الأحزاب السياسية والانتخابات من خلال الورشة التدريبية الأولى، التي انطلقت يوم أمس الاثنين في مدينة رام الله، ضمن سلسلة ورش التدريب الست التي سيتضمنها المشروع، والتي سيتم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ستة أسابيع بواقع 3 أيام لكل ورشة، بتمويل من الحكومة النرويجية.وتهدف لجنة الانتخابات من تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية وزيادة الثقة العامة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وقت حدوثها، من خلال زيادة مستوى إلمام المشاركين بالمعرفة الانتخابية والنصوص القانونية الخاصة بالعمليات الانتخابية، وتعزيز الدور الفاعل للأحزاب السياسية، خلال وخارج الحدث الانتخابي.وستتضمن كل ورشة تدريبية محاور رئيسية تتعلق بعائلات النظم الانتخابية، والإطار القانوني للانتخابات، ودور الأحزاب السياسية خلال الدورة الانتخابية، وسيتم التطرق إليها وشرحها للمشاركين بالتفصيل بأسلوب تدريبي تفاعلي، وأنشطة على شكل مناظرات ومجموعات عمل وحوارات مفتوحة.من الجدير ذكره، أن ورشات التدريب هذه ستستهدف ما يقارب 200 مشارك/ة تم اختيارهم من المنتمين للأحزاب السياسية في مناصب ذات صلة بالقضايا الانتخابية، وسيتم بعد تنفيذها إعداد تصور حول خطط عمل الأحزاب السياسية خارج الحدث الانتخابي، ووضع مدونة سلوك الأحزاب فيما بينهم، خلال الحدث الانتخابي، بالإضافة إلى وضع سبل تطوير العلاقة والأدوار المتبادلة بين لجنة الانتخابات والأحزاب السياسية.