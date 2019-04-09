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شؤون فلسطينية

مستشار عرفات لـ"محور المقاومة" والسنوار: عليكم إسقاط شعار "اذا ما اعتدوا علينا سنرد عليهم"

مستشار عرفات لـ"محور المقاومة" والسنوار: عليكم إسقاط شعار "اذا ما اعتدوا علينا سنرد عليهم"
بسام أبو شريف
رام الله - دنيا الوطن
عقّب بسام أبو شريف، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، على ما ورد في الإعلام الأمريكي، حول توطين الفلسطينيين في سيناء، مُشيدًا بتصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وقال أبو شريف، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق: إنه اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على شراء 30 ألف كيلو متر مربع من أرض سيناء، وأن الولايات المتحدة لن تدفع قرشًا ثمنًا لتلك الصفقة، وإنما ستدفع دول الخليج ثمن الصفقة والبالغة 800 مليار دولار، وذلك لبناء دولة فلسطينية مستقلة في سيناء، في تلك الأرض، بدلًا من فلسطين، ورحيل الفلسطينيين من بلادهم".

وأكد أبو شريف، أن الشعب الفلسطيني بأكمله من رئيسه إلى أصغر طفل فيه، يرفضون هذا الكلام رفضًا قاطعًا، مضيفًا: "عندما يرفض الفلسطينيون، هذا المشروع بهذا الشكل، هذا يعني أنهم سيقاومونه، بكل ما يملكون من طاقات، لاسيما وأن الفلسطينيين، هزموا كل الغزاة، بما في ذلك الفرنجة، والإنجليز، والأتراك".

وأضاف: "نحن نُعلن رفضنا، وهذا يعني أننا نُعلن مقاومتنا، وسيسقط الشعار السابق، الذي يقول (اذا ما اعتدوا علينا سنرد)، لا بل العدوان قائم، وهذا الكلام موجه للجميع، لمحور المقاومة، ولكل الدول العربية".

وتابع مستشار عرفات: يوجد أنظمة عربية، تتساوق وتتعاون مع الصهاينة أكثر مما تتعاون مع أمريكا، وما قاله يحيى السنوار، حول صفقة القرن، يُعبر به عن كل الشعب الفلسطيني، لذا لا بد للمنظمات الفلسطينية، أن تضع كل خلافاتها جانبًا، وتتصدى لهذه المشاريع، وترسم آلية المقاومة.

 

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