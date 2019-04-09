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شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس بالخليل

إصابة العشرات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الثلاثاء، العشرات من التلاميذ والمعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، في ساحات ومحيط وداخل أسوار مدارس الخليل الأساسية، وطارق بن زياد، والهاجرية الأساسية، وخديجة بنت خويلد الأساسية، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف التلاميذ وعدم انتظام الدراسة، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانياً.

كما احتجزت قوات الاحتلال، عددا من مركبات المواطنين وصادرت مفاتيحها، ومنعت أصحابها من التحرك في المنطقة.

وأكد عدد من المعلمين في المدارس المذكورة عدم انتظام الدراسة بالشكل المعتاد حتى إعداد الخبر، بسبب إخلاء بعض المدارس من التلاميذ وانتشار الغاز في الصفوف.

يذكر، أن معلمي وتلاميذ هذه المدارس يتعرضون وبشكل متواصل وشبه يومي، لاعتداءات قوات الاحتلال التي تتمركز على الحواجز العسكرية الدائمة: أبو الريش الواقع غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وحاجز "160" الرجبي الواقع جنوب الحرم الإبراهيمي، التي نصبتها على مداخل البلدة القديمة في الخليل.

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