البرغوثي: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الفلسطينيين لا يراهنون على أي تغيير في إسرائيل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري اليوم.وأضاف البرغوثي أننا لا نرى فرقا بين نتنياهو و غانتس أو بين معسكر الليكود و معسكر أبيض أزرق فكلاهما يروج لاستمرار الاحتلال، والاستعمار الاستيطاني، و نظام الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.وأشار البرغوثي الى تصريحات نتنياهو الأخيرة بضم كل المستوطنات الاسرائيلية و ذلك يعني ضم الضفة الغربية بكاملها و تحطيم امكانية قيام دولة فلسطينية .كما لفت الانتباه الى تصريحات غانتس و أقطاب معسكره من يعالون الى لبيد برفض تقسيم القدس ورفض حل متفاوض عليه ، ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة و الاصرار على اجراءات أحادية إسرائيلية.و اختتم البرغوثي تصريحه بالقول: لا أمل يرجى من هذه الانتخابات فالمنافسة الرئيسية بين عنصريين يمينيين متطرفين، وعنصريين يمينيين متطرفين أيدي معظمهم ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني.