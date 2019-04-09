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شاهد: لقطات نادرة من مجزرة بحر البقر.. حين قصفت إسرائيل مدرسة أطفال بمصر

رام الله - دنيا الوطن
عرض برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "dmc"، فيديوـ يبرز اللقطات الأولي من مجزرة بحر البقر بمحافظة الشرقية، والذي راح ضحيتها الكثير من الأطفال بعد سقوط صاروخ العدو الإسرائيلي عليهم .

ومن جهة أخرى علقت الاعلامية إيمان الحصري علي واقعة مجزرة بحر البقر بقولها " ذكرى لن تنساه أذهان المصريين مهما طال الزمن ".

وتحل اليوم ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر التابعة لمحافظة الشرقية، وهو هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية في صباح الثامن من أبريل عام 1970 م، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً.

نددت مصر بالحادث المروع ووصفته بأنه عمل وحشي يتنافى تماماً مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية واتهمت إسرائيل أنها شنت الهجوم عمداً بهدف الضغط عليها لوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف، بينما بررت إسرائيل أنها كانت تستهدف أهدافاً عسكرية فقط، وأن المدرسة كانت منشأة عسكرية مخفية.

أثار الهجوم حالة من الغضب والاستنكار على مستوى الرأي العام العالمي، وبالرغم من أن الموقف الرسمي الدولي كان سلبيًا ولم يتحرك على النحو المطلوب، إلا أن تأثير الرأي العام تسبب في إجبار الولايات المتحدة ورئيسها نيكسون على تأجيل صفقة إمداد إسرائيل بطائرات حديثة، كما أدى الحادث إلى تخفيف الغارات الإسرائيلية علي المواقع المصرية، والذي أعقبه الانتهاء من تدشين حائط الصواريخ المصري في يونيو من نفس العام والذي قام بإسقاط الكثير من الطائرات الإسرائيلية، وانتهت العمليات العسكرية بين الطرفين بعد قبول مبادرة روجرز ووقف حرب الاستنزاف.

 




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