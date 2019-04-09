حفيدة صدام حسين تكشف أسرارا جديدة عن جدها وقصي وعدي و"حكم العشيرة"

كشفت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن أسرارٍ جديدة حول جدها وظروفه بعد سقوط بغداد، مشيرةً إلى أن عائلتها رفضت طلبًا من رئيس إقليم كردستان- آنذاك- جلال طالباني باستضافتها.وقالت حرير في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، الاثنين: "سبب رفض دعوة طالباني الذي أصبح رئيسا للعراق لاحقا، كان لسبب أمني وليس لأمر متعلق بشخصه".وأضافت: "أحد أهم أخطاء الرئيس الأسبق هو الاعتماد على العائلة فتلك الفكرة أدت إلى تضررها والحلقة القريبة منها، والكثير من العراقيين عانوا من تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقات غير القريبة".وردا على سؤال بخصوص تصرفات نجلي الرئيس الراحل "قصي" و"عدي" والحلقات الضيقة التي خلقت مسافة بين النظام والحزب، والنظام والشعب، قالت حرير إن تصريحاتها كانت واضحة، مؤكدة أنها أشارت في حديثها إلى تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقة البعيدة.واستطردت بالقول إنها لم تقصد في تصريحاتها بتصرفات قصي وعدي، مبينة أن الأخير لم يكن لديه منصب سياسي ليؤثر على القرارات السياسية أو الشئون الداخلية وشؤون العراق بصفة عامة.