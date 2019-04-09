إسرائيل تحكم بالسجن على موظف بالقنصلية الفرنسية بزعم تهريبه أسلحة من غزة للضفة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن المحكمة المركزية في بئر السبع، حكمت، أمس الاثنين، على رونان فرانك، الموظف السابق في القنصلية الفرنسية في القدس، بالسجن لمدة سبع سنوات، بزعم إدانته بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.وقبلت المحكمة الصفقة التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة وفرانك، والتي اعترف فيها بتلقي مبلغ 26.000 شيكل مقابل نقل 30 قطعة سلاح، بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 شيكل.وأدان القاضي دانييل بن توليلا، فرانك باستيراد الأسلحة وحملها ونقلها وتلقي غرض بالاحتيال في ظروف مشددة، ووفقًا للائحة الاتهام التي اعترف بها، فقد استخدم الحصانة الدبلوماسية كموظف في القنصلية، عدة مرات لنقل السلاح في سيارته على المعابر الحدودية.وجاء في قرار الحكم: "ان استغلال المتهم الساخر لمكانته كوظف في القنصلية، ينطوي على احتمال التسبب بالضرر لنسيج العلاقات بين الدولة والموظفين القنصليين الذين يخدمون فيها، وعلى سبيل المثال، يمكن بعد هذه الأعمال، أن يتم في المستقبل تشديد إجراءات فحص المركبات القنصلية التي تغادر وتدخل غزة والضفة الغربية".وبالإضافة إلى فرانك، تم اتهام خمسة أشخاص بهذه القضية، وقد أدين أربعة منهم بجرائم أسلحة مختلفة وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات، فيما تواصل المحكمة النظر في التهم الموجهة إلى المعتقل الخامس، محمد كتوت.