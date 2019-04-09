حسين درباس: ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم



وقال درباس، الذي بدأ أمس مع العشرات من زملائه الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام: إن المئات من الأسرى سوف ينضمون للإضراب، وهم موحدون أكثر من أي وقت مضى، كما أنهم مصممون على مطالبهم، ويتطلعون بثقة إلى نصرة شعبهم وكل أنصار الحرية والكرامة في العالم؛ لتحقيق أهدافهم العادلة والمحقة، مؤكداً أن حرية الأسرى هي جزء لا يتجزأ من حرية الشعب الفلسطيني، وكرامتهم جزء من الكرامة الوطنية لشعبنا المناضل.



واتهم درباس مصلحة السجون الإسرائيلية، وممثلها في المفاوضات يوفال بيتون، بإدارة المفاوضات حول الإضراب بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة من خلال التنصل من الاتفاق الأولي الذي أبرم، وقال درباس: إن أسلوب إدارة السجون أقرب إلى أساليب العصابات منه إلى أسلوب دولة القانون والمؤسسات التي تحترم نفسها وتعهداتها.



وأوضح درباس، أن بيتون ومصلحة السجون، وضعوا أنفسهم في خدمة الأجندات الانتخابية لنتنياهو، دون أي اعتبار لحياة البشر أو للقانون والنظام، وحذر الأسير درباس الحكومة الإسرائيلية من أية تداعيات سوف تنجم عن اتساع إضراب الأسرى، وقال "ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم" مؤكداً أن أساليب الاحتيال والمراوغة، لن تنطلي على الأسرى وقيادة الإضراب.

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين درباس، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثلها في لجنة إضراب (الكرامة 2) أن مئات الأسرى من مختلف الفصائل والتنظيمات، سوف يلتحقون تباعاً بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى تتحقق أهداف الحركة الأسيرة كاملة غير منقوصة.