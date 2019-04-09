حماس مُهاجِمَةً فتح: تُعاني حالة انفصام وتَختطف المؤسسات الوطنية

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، حركة فتح، قائلاً: إن حالة انفصام واضحة عن الواقع، يعيشها الخطاب الإعلامي والسياسي لحركة فتح، في كل ما يتعلق بمحاولات تمرير مشاريع تنتقص من الحقوق الفلسطينية.



وأضاف قاسم، في تصريح له عبر (فيسبوك): "السلوك السياسي للسلطة المتمثل باختطاف المؤسسات الوطنية، واستمرار العقوبات على قطاع غزة، يساهم في إضعاف قدرة الفلسطيني على مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية"، حسب تعبيرهوتابع قاسم: "في الوقت الذي يتوجب رص الصفوف، وتقوية الجبهة الداخلية، تُصر قيادة السلطة على خطواتها الانعزالية والانفصالية، مما يزيد من حالة الشرخ في الحالة الفلسطينية، وسياسة السلطة بمنع المقاومة في الضفة الغربية وملاحقة المقاومين، واستمرار التنسيق الأمني، هي التي تغري قادة الاحتلال للحديث عن ضم الضفة"، وفق تعبيره.واستطرد: "على قيادة حركة فتح، أن تتوقف في الحال عن منطقها المتفرد، وأن تستمع إلى النداءات الوطنية المطالبة بتطبيق اتفاق المصالحة في القاهرة 2011، بما يؤسس لتشكيل جبهة وطنية قادرة على مواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية".وأكمل: "على قيادة السلطة في رام الله المبادرة برفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية، لأنها هي الوحيدة القادرة على مواجهة أوهام اليمين الصهيوني"، على حد قوله.