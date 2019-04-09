الولايات المتحدة تُسمّي "قتلة" جمال خاشقجي وتُصدر قراراً بحقهم

أصدرت الولايات المتحدة، قراراً بمنع 16 سعودياً من دخول أراضيها على خلفية دورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في خطوة اعتبرت أن واشنطن تُسمي قتلته.





رام الله - دنيا الوطنوقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي: "اليوم، يسمي وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل علني هؤلاء الأفراد، لدورهم في مقتل جمال خاشقجي".وينطبق منع الدخول إلى الأراضي الأمريكية أيضاً على عائلات هؤلاء الأفراد، حيث يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً من الكونغرس على خلفية ردها غير الكافي على مقتل خاشقجي.وفرضت واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقوبات على 17 موظفاً سعودياً على خلفية هذه القضية.والممنوعون من دخول الولايات المتحدة هم: "سعود القحطاني وابن عمه سيف القحطاني، ‏ماهر مطرب، ‏صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، ‏نايف العريفي، ‏محمد الزهراني، ‏منصور أبا حسين، ‏خالد وبدر العتيبي، ‏عبد العزيز الحساوي، ‏وليد وتركي الشهري، ‏ذعار الحربي، فهد البلوي، ‏مصطفى المدني".