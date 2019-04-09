أبو مرزوق يُعلّق على ضم أجزاءٍ من سيناء لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، على أنباء نقل أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قطاع غزة.
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، على أنباء نقل أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قطاع غزة.
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "يتكرر بين الحين والآخر خبر اقتطاع جزءٍ من سيناء وضمه لقطاع غزة".
وأضاف: "هذا المشروع مرفوض من شعبنا بكافة أحزابه وقواه، ولن نرضى عن فلسطين بديلاً، ولا عن التحرير طريقاً، ولا عن المقاومة وسيلةً".
وتابع أبو مرزوق: "قد يكون هذا الخبر جزءاً من صفقة القرن المرفوضة، ولن ندعها تمر فهي تستهدف قضيتنا الوطنية أساساً".
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