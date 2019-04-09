أبو مرزوق يُعلّق على ضم أجزاءٍ من سيناء لقطاع غزة





وقال في تغريدة عبر (تويتر): "يتكرر بين الحين والآخر خبر اقتطاع جزءٍ من سيناء وضمه لقطاع غزة".





وأضاف: "هذا المشروع مرفوض من شعبنا بكافة أحزابه وقواه، ولن نرضى عن فلسطين بديلاً، ولا عن التحرير طريقاً، ولا عن المقاومة وسيلةً".





وتابع أبو مرزوق: "قد يكون هذا الخبر جزءاً من صفقة القرن المرفوضة، ولن ندعها تمر فهي تستهدف قضيتنا الوطنية أساساً".





رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، على أنباء نقل أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قطاع غزة.