شاهد: (جوجل) يحتفل بانتخابات الكنيست الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناحتفل محرك البحث العالمي (جوجل) بانتخابات (كنيست) الإسرائيلي والمزمع افتتاح صناديق اقتراعها للتصويت صباح اليوم في تمام الساعة 7:00 صباحاً.وقام محرك البحث العالمي، بوضع صورة صندوق اقتراع رسم عليه العلم الإسرائيلي، إضافة إلى ورقة تمثل الجمهور المقترع، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وتشهد انتخابات كنيست تنافساً شديداً على المقاعد، خصوصاً حزب (الليكود) المتطرف بقيادة رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، وتحالف (أزرق أبيض) بقيادة رئيس أركان الاحتلال السابق بيني غانتس.