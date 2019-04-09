هنية لإيران: علينا التنسيق لمواجهة الأخطار الاستراتيجية المحيطة بالقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، على أهمية التنسيق مع إيران لمواجهة الأخطار الاستراتيجية، التي تحيط بقضية فلسطين والأمة الإسلامية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه ايران للمقاومة وللشعب الفلسطيني.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مساء الاثنين، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مواسياً إياه فيما وقع من كارثة إنسانية ضربت إيران على مدى الأسابيع الماضية، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة في معظم مناطق البلاد.واستعرض رئيس الحركة، خلال الاتصال المطول مع ظريف، آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالغطرسة الأمريكية، ومحاولاتهم تغطية الإجرام الإسرائيلي، الذي طال القدس والضفة الغربية، والحصار الظالم المفروض على غزة.وتطرق هنية إلى مفاعيل مسيرات العودة، وما أفضت إليه من تفاهمات على طريق كسر الحصار، وإنهاء الاحتلال، معبراً عن شكره لمصر وقطر وللأمم المتحدة.وأكد هنية، على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يسمى (صفقة القرن)، مشدداً على الدور المنوط بالأمة في مواجهة خطر محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز التحرك في المحافل الدولية والدبلوماسية لحماية الحق الفلسطيني.