بعد دعواتٍ للمتطرفين.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطناقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية.وبدأت الاقتحامات صباح اليوم، وتسمر حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفق ما نقلت مصادر إسرائيلية.وكان ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل)، دعا لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات (كنيست).وحثّ الاتحاد أنصاره على انتخاب الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى، لصالح اليهود، وبناء (الهيكل) المزعوم في ساحات الحرم، بحسب ما جاء على موقع (عكا).