الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.