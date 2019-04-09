الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
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