شؤون فلسطينية

الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-13 17-9 18-10 بيت لحم 24-13 17-9 18-10
رام الله والبيرة 23-12 16-8 17-9 طولكرم 28-15 21-11 22-12
نابلس 25-14 18-10 19-11 قلقيلية 28-15 21-11 22-12
جنين 28-14 21-10 22-12 سلفيت 24-13 17-9 18-10
طوباس 28-14 21-10 22-12 روابي 25-14 18-10 19-11
الخليل 23-12 16-8 17-9 غزه 29-16 22-12 23-13
أريحا 32-16 25-13 26-14 خانيونس 29-16 22-12 23-13
الأغوار الشمالية 30-14 23-11 24-12 رفح 28-15 23-11 24-12

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