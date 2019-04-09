دولي

فتح مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست) في جميع أنحاء إسرائيل

فتح مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست) في جميع أنحاء إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست) 2019، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).

ويخوض الانتخابات التي يستمر التصويت فيها حتى العاشرة ليلاً، أربعون حزباً، ولكنه يُتوقع - حسب استطلاعات الرأي العام - أن يتجاوز نحو ثلث هذا العدد فقط نسبة الحسم. 

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و340 ألفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في أنحاء إسرائيل 10720.

ويشار إلى أن نسبة الحسم تبلغ حالياً 3.25% من مجمل الأصوات وأن الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تتجاوز هذه النسبة تذهب هدرا ولا تؤخذ بالحسبان، وفق ما نقل هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب (الليكود) منافسة كبيرة من زعيم حزب (أزرق أبيض) الجديد، بيني غانتس.



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