لجان الصيادين بغزة تكشف تظليل وتهويل الاحتلال بتوسيعه مناطق الصيد البحري

رام الله - دنيا الوطنتوقفت لجان الصيادين التابعة للكتلة العمالية التقدمية الاطار العمالي لحزب الشعب الفلسطيني مطولا حول فتح قوات الاحتلال مسافات جديدة للصيد في بحر قطاع غزة .وما ادعاه الاحتلال بتمديد مساحة الصيد الى 15 ميل بحري حيث تبين على ارض الواقع ان قوات الاحتلال قسمت هذه المسافات من 6 اميال الى 15 ميل في عدة مناطق في بحر قطاع غزة ليصعب على الصيادين الصيد بكميات كبيرة ومناطق يصعب الصيد فيها مما ادى الى خسارة كبيرة لهم ، وما صاحب ذلك من مبالغات وتضليل اعلامي وكأن مشاكل الصيادين قد انتهت .ومن خلال المتابعة للجان الصيادين، تبين ان هناك انواع كثيرة من الاسماك اختفت من البحر وذلك من خلال عوامل كثيرة أهمها اجراءات قوات الاحتلال ومضايقة الصيادين والعوامل المناخية والصيد الجائر وضخ المياه العادمة في البحر وسوء استخدام ادوات جذب الاسماك .ودعت لجان الصيادين في الكتلة العمالية التقدمية الى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال برعاية دولية وفتح البحر 20 ميل بحري كامل من بيت لاهيا شمالا الى رفح جنوبا ، وتفعيل الرقابة على الصيد الجائر وعدم ضخ المياه العادمة في البحر .