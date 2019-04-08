شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تُجدد التأكيد على عدم شرعية كل الأنشطة الاستيطانية

الأمم المتحدة تُجدد التأكيد على عدم شرعية كل الأنشطة الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
جددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، التأكيد على عدم شرعية كل الأنشطة الاستيطانية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن موقف الأمم المتحدة، تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة واضح، ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية (وفا).

ورداً على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي، حول ما نُسب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، أشار دوجاريك، إلى موقف المنظمة الأممية المتمثل في أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أنها تقلص بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل، ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص".

أخبار ذات صلة

لجان الصيادين بغزة تكشف تظليل وتهويل الاحتلال بتوسيعه مناطق الصيد البحري

لجان الصيادين بغزة تكشف تظليل وتهويل الاحتلال بتوسيعه مناطق الصيد البحري

بسيسو يفتتح المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة

بسيسو يفتتح المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة

صيدم: اعتداءات الاحتلال على مؤسساتنا التعليمية بلغت الذروة

صيدم: اعتداءات الاحتلال على مؤسساتنا التعليمية بلغت الذروة

شاهد: مقدسيون يطردون النائب المتطرف بالكنيست الإسرائيلي حزان

شاهد: مقدسيون يطردون النائب المتطرف بالكنيست الإسرائيلي حزان

جامعة النجاح تقرر السماح للشبيبة والكتلة الاسلامية استئناف ناشطهما داخلها

جامعة النجاح تقرر السماح للشبيبة والكتلة الاسلامية استئناف ناشطهما داخلها

فصائل المقاومة: لن نَقفَ مَكْتُوفي الأيدي لو تَعرض أي أسير للخطر

فصائل المقاومة: لن نَقفَ مَكْتُوفي الأيدي لو تَعرض أي أسير للخطر

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

لجان الصيادين بغزة تكشف تظليل وتهويل الاحتلال بتوسيعه مناطق الصيد البحري

لجان الصيادين بغزة تكشف تظليل وتهويل الاحتلال بتوسيعه مناطق الصيد البحري

بسيسو يفتتح المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة

بسيسو يفتتح المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة

صيدم: اعتداءات الاحتلال على مؤسساتنا التعليمية بلغت الذروة

صيدم: اعتداءات الاحتلال على مؤسساتنا التعليمية بلغت الذروة

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر (صفقة القرن)

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر (صفقة القرن)

قناة الأقصى تنفي قصف الاحتلال لهدف شرقي البريج وسط القطاع

قناة الأقصى تنفي قصف الاحتلال لهدف شرقي البريج وسط القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

&#34;أمن الدولة السعودية&#34; يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى &#34;التلاعب بعملتها&#34;

قطر تقاضي ثلاثة بنوك بدعوى "التلاعب بعملتها"

وكالة: &#34;الجيش الوطني الليبي&#34; يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش