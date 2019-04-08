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"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية "مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً" والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" صرح المتحدث الأمني، بأنه "من خلال متابعة الجهات المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكنت رئاسة أمن الدولة فجر يوم الأحد في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له".

وأضاف المتحدث "وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي تم إعطابه على مسافة (2) كيلو متر من محطة أخرى".

وقال المتحدث إن العملية أسفرت عن مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، والقبض على المطلوبين الآخرين والذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن،

وأضاف أن جميع المشار لهم "من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات".

كما أكد المتحدث إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن وهم يتلقون حاليًا العلاج اللازم.

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