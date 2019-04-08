شؤون فلسطينية

شاهد: مقدسيون يطردون النائب المتطرف بالكنيست الإسرائيلي حزان

شاهد: مقدسيون يطردون النائب المتطرف بالكنيست الإسرائيلي حزان
رام الله - دنيا الوطن
تناقلت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو لفلسطينيين يتصدون للنائب اليميني أورن حزان في البلدة القديمة بالقدس، بعد أن حمل علم إسرائيل، وبدأ الصراخ بعبارات استفزازية.

وبدأ الاشتباك بعد وصول حزان إلى طريق الوادي برفقة مستوطنين يحملون أعلاماً إسرائيلية، إذ اعترضهم فلسطينيون وحاولوا طردهم من المنطقة، فوقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، نجح الشبان على إثرها بطرد حزان من المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو العضو المتطرف حزان يقول للشبان: "ليس لكم أرض هنا، هذه أرض إسرائيل، وليس فيها دولة أخرى غير إسرائيل".

 

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