جامعة النجاح تقرر السماح للشبيبة والكتلة الاسلامية استئناف ناشطهما داخلها

علنت جامعة النجاح سماحها لحركة الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية استئناف عملهما الطلابي داخل اسوار الجامعة.





وذكرت الجامعة في بيان لها، مساء الاثنين، "إيمانا منا بحق الطالب بممارسة حياته الجامعية على أكمل وجه، وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة، وحرصا من إدارة الجامعة على إعطاء الكتل الطلابية حقها بالقيام بانشطتها اللامنهجية، فإننا في جامعة النجاح الوطنية قررنا السماح لحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية استئناف عملهما بما يتناسب مع رؤية الجامعة ورسالتها واستقرارها ومكانتها فلسطينيا وعربيا وعالميا".





رام الله - دنيا الوطن