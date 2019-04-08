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وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة "رويترز" عن شهود اليوم الاثنين قولهم إن قوات الجيش الوطني الليبي فقدت السيطرة على مطار طرابلس الدولي السابق.

وقال مراسل من "رويترز" في الموقع وسكان إن قوات متحالفة مع حكومة طرابلس شوهدت داخل المطار بينما اشتدت اشتباكات مع قوات الشرق إلى الجنوب من المطار.

ومن ناحية أخرى أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية تعرض مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس لقصف جوي من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت القوات، في بيان اليوم الإثنين، إن "طيران الانقلابي المتمرد يقصف مطار معيتيقة الدولي مهدداً سلامة حركة الطيران المدني، ومعرضاً حياة المدنيين الآمنين في العاصمة للخطر ليبيا".

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية بسماع قصف جوي لطائرات حربية تستهدف مطار معتيقة الدولي وسط العاصمة، وأشاروا إلى أن عناصر الأمن قامت بإخلاء المكان من المواطنين وبعض المحلات المجاورة للمطار.

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