دولي

بوتين: مشكلة إدلب شائكة لكن حلها ممكن

بوتين: مشكلة إدلب شائكة لكن حلها ممكن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا بعد من إنشاء مركز لمتابعة الأوضاع بإدلب السورية وفقا لاتفاق سوتشي، لكنه عبر عن أمله في حل المشكلات الحائلة دون تنفيذه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عقد في موسكو مساء اليوم الاثنين، قال بوتين: إن مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن".

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا قد بدأتا في تسيير دوريات مستقلة متزامنة في منطقة خفض التوتر بإدلب، مع أنه اعترف بأن عملية التعاون بين البلدين لا تتطور بالسرعة المرجوة.

وأضاف الرئيس الروسي أن حل مشكلة إدلب يمثل شرطا لا بد منه لتهيئة الظروف المواتية للعملية السياسية في سوريا، وأن حلها ممكن فقط عن طريق الجهود المشتركة بين موسكو وأنقرة.

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