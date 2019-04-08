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شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: لن نَقفَ مَكْتُوفي الأيدي لو تَعرض أي أسير للخطر

فصائل المقاومة: لن نَقفَ مَكْتُوفي الأيدي لو تَعرض أي أسير للخطر
رام الله - دنيا الوطن
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال من اختبار صبرها؛ لأنها لن تقف مكتوفة الأيدي لو تعرض أي من الأسرى للخطر.

وحيت المقاومة الفلسطينية الأسرى الأبطال، الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية (معركة الكرامة 2) في وجه المحتل، أمام صمت العالم على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وقالت فصائل المقاومة: إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أسرانا، تستلزم موقفاً وطنياً موحداً، يُلجم العدوان الإسرائيلي المتواصل بحقهم.

وطالبت الوسطاء العرب والدوليين بإلزام الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة التي تخص قضية الأسرى، والتي قد تقلب الطاولة رأساً على عقب.

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