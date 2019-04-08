نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

رام الله - دنيا الوطنثمن نادي الأسير الفلسطيني قرار اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة رام الله والبيرة، بإعفاء عائلات الأسرى من دفع رسوم الكشف والفحص للأطباء في عيادتهم الخاصة وفي مختلف التخصصات.وأوضح نادي الأسير أن هذا القرار جاء بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين النقابة ونادي الأسير بحيث يتولى نادي الأسير مهمة إصدار بطاقة خاصة لعائلات الأسرى ليتمكنوا من إبرازها عند زيارة الطبيب.واعتبر نادي الأسير أن هذه المبادرة تعيدنا مجدداً إلى أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في دعم صمود عائلات الأسرى، وباب جديد للمبادرات التي تعطي أبعاداً هامة في احتضان عائلات الأسرى وأبنائهم.