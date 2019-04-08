عاجل

  • أمن الدولة في السعودية: القبض على مطلوبين في عملية أبو حدرية

عربي

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، يوم الاثنين، تقرير وكالة الأنباء الألمانية الذي زعمت فيه أن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين.

وصرح حسن إسماعيل بأن البشير سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.

أخبار ذات صلة

وكالة: &#34;الجيش الوطني الليبي&#34; يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

السجن سبع سنوات لموظف بالقنصلية الفرنسية بزعم نقل أسلحة للفلسطينيين

السجن سبع سنوات لموظف بالقنصلية الفرنسية بزعم نقل أسلحة للفلسطينيين

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

وكالة: &#34;الجيش الوطني الليبي&#34; يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟