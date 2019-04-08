الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

رام الله - دنيا الوطننفى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، يوم الاثنين، تقرير وكالة الأنباء الألمانية الذي زعمت فيه أن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.وأكد الناطق الرسمي أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين.وصرح حسن إسماعيل بأن البشير سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.