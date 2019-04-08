حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

رام الله - دنيا الوطنحيا حزب الشعب الفلسطيني الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، على صمودهم الباسل في وجه السجن والسجان، ودعا أعضاءه وجماهير شعبنا إلى أوسع مساندة ودعم لهم في إضراب الكرامة الذي شرعوا به اليوم، احتجاجاَ على ظروف اعتقالهم القهرية.ودعا حزب الشعب الفلسطيني في بيان وصل دنيا الوطن نسخة عنه مساء اليوم الاثنين، أعضاء وأنصار الحزب كافة، وجماهير شعبنا في المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي الشتات، إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم التي قرروا خوضها عبر الاضراب عن الطعام، وذلك ضد سياسة القمع التي اشتدت ذروتها منذ مطلع العام الجاري، ومن أجل تحسين ظروف اعتقالهم وتحقيق مطالبهم العادلة.وأضاف الحزب أن معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى، هي معركة وطنية وتتطلب من القيادة الفلسطينية وضع قضيتهم وضرورة الإفراج عنهم في أولويات سلم اهتماماتها ومداولاتها السياسية على مختلف المستويات.وفي ذات السياق طالب الحزب الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل تحسين معاملة الأسرى وصولا للإفراج عنهم من سجون الاحتلال دون شرط أو قيد أو تمييز.