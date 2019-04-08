طائرات الاحتلال تقصف هدفاً شرق البريج وسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
وقال موقع مفزاك لايف إن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت قبل قليل هدف مجهول قرب البريج في جنوب قطاع غزة،مبيناً أنه سمع دوي الانفجار في مستوطنات غلاف غزة.
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، هدفا في مخيم البريج وسط قطاع غزة بحسب الاعلام الاسرائيلي.
وقال موقع مفزاك لايف إن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت قبل قليل هدف مجهول قرب البريج في جنوب قطاع غزة،مبيناً أنه سمع دوي الانفجار في مستوطنات غلاف غزة.
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