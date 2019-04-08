طائرات الاحتلال تقصف هدفاً شرق البريج وسط القطاع

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، هدفا في مخيم البريج وسط قطاع غزة بحسب الاعلام الاسرائيلي.





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وقال موقع مفزاك لايف إن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت قبل قليل هدف مجهول قرب البريج في جنوب قطاع غزة،مبيناً أنه سمع دوي الانفجار في مستوطنات غلاف غزة.