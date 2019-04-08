قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، فلسطينيين اثنين، بزعم عبورهما السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الاسرائيلي.واشار الموقع ذاته، إلى أنه لم يتم العثور بحوزة الفلسطينييْن على أي أسلحة.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.