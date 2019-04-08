عاجل

  • فصائل المقاومة: نطالب الوسطاء العرب والدوليين بإلزام الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة حول الأسرى

  • فصائل المقاومة الفلسطينية: نحيي أسرانا الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة الكرامة2

  • الأمم المتحدة عن تصريحات نتنياهو: المستوطنات غير قانونية وموقفنا لم يتغير

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، فلسطينيين اثنين، بزعم عبورهما السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الاسرائيلي.

واشار الموقع ذاته، إلى أنه لم يتم العثور بحوزة الفلسطينييْن على أي أسلحة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

طائرات الاحتلال تقصف هدفاً شرق البريج وسط القطاع

طائرات الاحتلال تقصف هدفاً شرق البريج وسط القطاع

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

دعوات إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا

دعوات إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا

150 أسيراً يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة السجون

150 أسيراً يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

نقابة الأطباء برام الله تعفي عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

حزب الشعب يدعو إلى أوسع مساندة رسمية وشعبية للأسرى في معركتهم

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

الجبهة الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات لمواجهة خطر صفقة القرن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ينفي تسليم الرئيس عمر البشير السلطة للجيش

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس